Superman & Lois, il trailer del finale di stagione! Qualcuno morirà?

In queste ore il network The CW ha rilasciato un'anteprima di "Last Sons of Krypton", l'attesissimo finale della prima stagione della nuova serie dell'Arrowverse, Superman & Lois.

L'episodio di questa settimana, "The Eradicator", si è concluso su una nota devastante quando Morgan Edge/Tal-Rho (Adam Rayner), che ora è l'incarnazione vivente dell'Eradicator, ha rapito Jordan Kent (Alexander Garfin) e lo ha trasformato in Zeta-Rho. È stato uno sviluppo sorprendente che ha costretto Superman (Tyler Hoechlin) ad una frenetica ricerca di Jordan e da quanto si può vedere nel trailer promozionale, il finale di stagione potrebbe anche portare in dote morti illustri.

Oltre a scoprire come si rivolverà la storia di Jordan, l'episodio vedrà anche Lois (Elizabeth Tulloch) confrontarsi con Leslie Larr (Stacey Farber): nella puntata di questa settimana, Leslie ha quasi ucciso Lois in un momento saliente che è stato quasi il riflesso di come Lois Lane è morta nel mondo di John Henry Irons (Wole Parks). Fortunatamente, questa volta John Henry è stato in grado di fermare Leslie e salvare Lois. "Finalmente Leslie affronterà Lois nel finale della prossima settimana", ha detto la Farber a TV Line. "Avranno un'intensa conversazione, che penso sia attesa da molto tempo dai fan. Lois l'ha licenziata e le ha reso le cose difficili per tutta la stagione. Leslie finalmente avrà l'opportunità di dire la sua."

