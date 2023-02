Superman & Lois, il nuovo trailer è un omaggio al potere della famiglia

La rete americana The CW ha pubblicato un nuovo trailer della terza stagione di Superman & Lois, la serie televisiva che si concentra - come suggerisce il titolo stesso - sulla storia d'amore tra Clark Kent e Lois Lane, interpretati rispettivamente da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.

"Non sottovalutare mai il potere della famiglia", è il potente messaggio espresso dalla clip. Altri indizi sulla trama ci vengono forniti dalla sinossi ufficiale della serie, che "prende il via qualche settimana dopo la clamorosa sconfitta di Ally Allston da parte di Superman. Clark e Lois lavorano ora insieme alla Smallville Gazette e si godono la vita di provincia. Ma l'atmosfera romantica dei Kent non fa nient'altro che evidenziare quanto sia divisivo "il segreto", mentre Chrissy lotta per trovare un equilibrio tra il nuovo amore e la sua amicizia con Lois. Tuttavia, la vita lavorativa e personale di Lois viene messa a dura prova quando un incarico sotto copertura rivela un nemico brutale, pronto a cambiare per sempre la famiglia Kent. Superman smuoverebbe cielo e terra pur di proteggere la propria famiglia, ma con un cattivo così spietato... anche una forza del genere potrebbe non essere sufficiente". Al riguardo, per il ruolo di Lex Luthor in Superman & Lois è stato scelto un attore di The Walking Dead.

E gli altri personaggi? "Nel frattempo, i ragazzi di Kent sono molto distanti tra loro" continua la sinossi, "con Jordan che scopre cosa significhi veramente essere un supereroe e Jonathan che ricerca un altro scopo oltre al calcio. In mezzo a uno scenario tanto caotico, John Henry è ossessionato dal suo passato da doppelgänger, che ha terribili ripercussioni tanto su di lui quanto su Natalie. Lana Lang e Kyle ridefiniscono la loro famiglia dopo la separazione, mentre Sarah, ora che conosce la verità sui propri poteri, esplora cosa le riserva il futuro con Jordan. Avendo sperimentato sulla propria pelle quanto difficile sia fidarsi del prossimo, il generale Samuel Lane reclama il suo posto al Dipartimento di Difesa, così da affrontare il proprio conflitto interiore e lavorare insieme a suo nipote Jordan".

I nuovi episodi saranno pubblicati il 14 marzo 2023; dopodiché, Superman & Lois andrà avanti per una o due stagioni al massimo