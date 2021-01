Superman & Lois, ecco il trailer della serie con Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch

Manca poco più di un mese al debutto di Superman & Lois e con l’avvicinarsi della premiere The CW sta intensificando la pubblicazione di nuovo materiale promozionale. Oggi, un nuovissimo trailer è stato divulgato con Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch che riprendono i loro ruoli dell’iconica coppia DC.

Clark Kent e Lois Lane si trasferiscono da Metropolis a Smallville con i loro figli adolescenti Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan ( Alexander Garfin) e dovranno fare i conti e lottare contro la pressione e lo stress di essere genitori che lavorano. O, come sentiamo dalla voce di Lois nel trailer, genitori che perdono il lavoro.

Quella che doveva essere una vita semplice in una piccola città del Kansas sfugge decisamente di mano, con Clark che finalmente dice ai suoi figli che è Superman.

"Hai il peso del mondo sulle tue spalle", dice Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) a Clark durante una grigliata nel promo che potete vedere qui in alto. "Vorrei davvero potermi ubriacare a volte" mormora Clark in risposta mentre si allontana. Recentemente Adam Ryner si è unito al cast di Superman & Lois nei panni di Morgan Edge.



Superman & Lois debutterà martedì 23 febbraio con un premiere di 90 minuti, ciò comporterà lo slittamento della premiere della settima stagione di The Flash di una settimana.