Superman & Lois: trama, cast e uscita della nuova serie dell'Arrowverse

Annunciata ufficialmente lo scorso ottobre, prima ancora della messa in onda di Crisi sulle Terre Infinite, Superman & Lois è finalmente pronta ad unirsi all'Arrowverse: lo spin-off di Supergirl vedrà come protagonisti Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch nei panni di Clark Kent e Lois Lane.

Stando alla sinossi ufficiale pubblicata da The CW, Il supereroe più famoso del mondo e la giornalista più famosa del mondo dei fumetti alle prese con la loro sfida più grande: essere genitori e lavoratori nel mondo moderno. A complicare ulteriormente il compito di crescere due figli ci penserà inoltre il chiedersi se i piccoli Jonathan e Jordan erediteranno o meno i poteri del padre. Tornati a Smalville per sistemare alcuni affari, Clark e Lois avranno a che fare con Lana Lang, che risulterà essere il primo amore di Clark, e suo marito Kyle.

Nel cast troveremo anche Emmanuelle Chiriqui nel ruolo di Lana Lang, personaggio interpretato in precedenza da Kristen Krevk in Smalville. In Superman & Lois, Lana è un funzionario di prestiti alla Smallville Bank ed è rimasta indietro mentre tutti gli altri hanno perseguito una carriera al di fuori della piccola cittadina. Nel corso della serie, incontrerà il suo vecchio amico Clark Kent durante un periodo difficile della sua vita.

Tra i personaggi troveremo anche il Generale Lane, padre di Lois, interpretato per l'occasione da Dylan Walsh (Nip/Tuck, Blu Bloods). Sul fronte degli antagonisti, invece, per il momento è emerso solamente il nome di Wolé Paris, attore che vestirà i panni del misterioso villain The Stranger.

Composta da 13 episodi, la prima stagione di Superman & Lois debutterà sul network a gennaio 2021. Nei giorni scorsi, un rumor non confermato ha anticipato la possibile presenza di una versione alternativa di Lex Luthor.