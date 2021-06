Superman & Lois, ecco la trama dell'episodio 11 della serie spin-off di Supergirl

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale dell'episodio 11 di Superman & Lois, intitolato A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events. La puntata andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 22 giugno mentre in Italia l'intera serie tv è ancora totalmente inedita. Ecco cosa verrà raccontato nell'episodio, il quintultimo della prima stagione.

Secondo quanto si legge nella sinossi di A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events, Clark scoprirà qualcosa di scioccante su Edge.

L'episodio è diretto dalla star di Everwood, Gregory Smith.



"Clark (Tyler Hoechlin) fa una scoperta sorprendente su Morgan Edge (Adam Rayner). Nel cast anche Elizabeth Tulloch, Jordan Elsass, Alex Garfin, Inde Navarette, Emmanuelle Chriqui, Erik Valdez, Dylan Walsh e Wole Parks. L'episodio è stato diretto da Gregory Smith e scritto da Adam Brent Fletcher".

In attesa dell'episodio 11 potete dare un'occhiata al trailer del decimo episodio di Superman & Lois, che i fan aspettano di poter vedere anche in Italia.

Per quanto riguarda l'episodio 11, qualunque sia la scoperta su Edge, è tutto molto coerente a ciò che raccontò Todd Helbing, lo showrunner della serie sulle varie storie e i misteri che si uniranno in questa stagione con Superman.

"[...] Tutte le storie in un certo senso si uniscono e poi Superman viene inserito in ognuna di loro" disse tempo fa.



Scoprite su Everyeye due nuovi character poster di Superman & Lois, serie The CW con protagonisti Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.