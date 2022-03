Superman & Lois, la trama del prossimo episodio Into Oblivion

The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale di Into Oblivion, l'episodio di Superman & Lois che andrà in onda negli USA il prossimo 22 marzo. Dalla trama si evince che qualche novità positiva potrebbe arrivare da John Henry ma che dall'altro lato potrebbe esserci una minaccia in arrivo per Superman e Lois.

Ecco la trama ufficiale:"Lois (Elizabeth Tulloch), Clark (Tyler Hoechlin) e Natalie (Taylor Buck) notano una differenza nel comportamento di John Henry (Wole Parks) e temono che qualcosa possa andare molto storto. Nel frattempo Kyle (Eric Valdez) vive un momento imbarazzante con Lana (Emmanuelle Chiqri) mentre si ferma a casa per andare a prendere Sarah (Inde Navarrette) per scuola. Infine, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alex Garfin) si preparano quando si rendono conto che una conversazione con i loro genitori è diretta a loro due". Alla regia anche Amy Jo Johnson, famosa in Italia e in tutto il mondo per il ruolo di Pink Ranger nella serie Mighty Morphin degli anni '90.



Superman & Lois è una serie ambientata nell'Arrowverse e spin-off di Supergirl. Si tratta della trasposizione televisiva dei fumetti di Superman pubblicati da DC Comics.

La trama principale si concentra sulla storia d'amore tra Clark Kent e Lois Lane, interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.



Nel cast anche Dylan Walsh e Sofia Hasmik. Negli scorsi giorni Emmanuelle Chiqri ha anticipato delle novità su Lana Lang nella seconda stagione.