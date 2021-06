Superman & Lois: ecco Tyler Hoechlin con il costume vintage nel nuovo trailer!

Tyler Hoechlin sta conquistando il cuore dei fan di Superman in questa prima e sorprendente stagione di Superman & Lois e a quanto pare le sorprese non sono affatto finite. Nel nuovo promo dell'undicesimo episodio della prima stagione lo vediamo indossare un costume vintage del supereroe classico per eccellenza. L'episodio è atteso il 22 giugno.

L'episodio in questione è uno dei più attesi dai fan dato che avrà al centro un viaggio nei ricordi proprio di Clark Kent/Superman (Tyler Hoechlin). A quanto pare al termine di questo viaggio nella "memory lane" Clark scoprirà un segreto su Morgan Edge. Intitolata A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events, la puntata andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 22 giugno mentre in Italia l'intera serie tv è ancora totalmente inedita.

Nel predicente episodio, il decimo della prima stagione di Superman & Lois, Lana ha incontrato finalmente Superman: "È letteralmente come incontrare la tua più grande celebrity crush. In quel momento, è esattamente così che Lana vede Superman" ha spiegato l'interprete di Lana in una recente intervista "È come se la me stesse dodicenne avesse avuto modo di incontrare una grande celebrità come Madonna".

E dire che nella serie tv Smallville Lana era venuta a conoscenza del segreto di Clark/Superman (allora noto come The Blur) relativamente presto... Ma, dopotutto, Chiriqui non ha mai visto Smallville, come ha ammesso lei stessa nel corso dell'intervista.

"Non ho mai visto Smallville. Avevo visto solo i film di Richard Donner. Per il resto non avevo familiarità con la serie o il personaggio. Tutto ciò che so è che quando hanno annunciato che avrei interpretato Lana, ho visto tutte queste immagini dei fumetti, e c'era un gran parlare sul fatto che avrei avuto o meno i capelli rossi!".

In alto su questa pagina il promo di A Brief Reminiscence In-Between Cataclysmic Events.