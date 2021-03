Superman & Lois: Tyler Hoechlin entusiasta della serie: 'Rimango fedele al personaggio'

Nel corso di una lunga intervista concessa a ComicBook, Tyler Hoechlin ha parlato dell'incredibile successo ottenuto all'esordio con Superman & Lois, la nuova serie targata The CW e ambientata all'interno dell'Arrowverse. L'attore aveva esordito nei panni di Superman durante gli eventi di Supergirl e ora si prepara a spiccare il volo.

Prima di tutto, Tyler Hoechlin ha reagito all'incredibile successo di pubblico di Superman & Lois, ammettendo che non si aspettava proprio un'accoglienza del genere per una serie del genere: "E' grandioso. Sarò onesto con te, di solito non leggo nulla in merito, quindi è bello saperlo. Io e Elizabeth Tulloch siamo grandi amici e abbiamo un gran bel rapporto, che diventa più forte ogni volta che lavoriamo insieme, quindi sì è grandioso".

L'attore ha poi parlato delle aspettative del pubblico, molto esigente e molto difficile da soddisfare in quanto Superman è già apparso più volte in precedenza sia al cinema che in televisione, basti pensare alle gesta di Christopher Reeve ma anche a show più piccoli modello sit-com come Lois & Clark o serial come la più recente Smallville: "Di solito non presto attenzione alle aspettative del pubblico, è più facile. Ci saranno sempre persone che adoreranno quello che fa così come ci saranno sempre quelli che lo odieranno. Se ti focalizzi su quello perdi la concentrazione sul lavoro che stai facendo ogni giorno. La mia concentrazione è puntata sull'essere fedele al personaggio a ciò che lui rappresenta ed essere sicuro che tutti quanti siano contenti di lavorare a questo show.

"Da ragazzino l'unica cosa che vedevo di Superman sono stati quei pochi episodi di Lois & Clark che guardavo con mia madre e mio fratello, ricordo solo pochi episodi. Ma appena saputo che sarei stato in questo show non ho volutamente guardato nient'altro. Per me è più semplice. Così se dovesse accadere che ho fatto qualcosa di simile a Reeve sarà per puro caso e non dovrò rispondere dicendo: 'Oh sì lo sto copiando'".

Superman & Lois è stata rinnovata per una seconda stagione poche ore fa.