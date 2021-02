Superman & Lois, Tyler Hoechlin: 'Il costume è cambiato insieme alla storia'

Le foto del pilot di Superman & Lois hanno permesso ai fan di vedere in azione i personaggi della serie di The CW. Nel frattempo ecco un'intervista a Tyler Hoechlin, protagonista ed interprete del famoso supereroe.

I produttori dello show hanno annunciato che Superman avrà un costume diverso rispetto a quello indossato nelle puntate della altre serie The CW. Anche il protagonista Tyler Hoechlin ha voluto parlare della questione, parlando con i giornalisti: "All'inizio volevamo cambiarla solo per due episodi. Ecco di cosa abbiamo parlato durante la prima riunione, avevamo deciso di fare questa cosa per i fan. Poi è stata ampliata sempre di più, adesso come dicevo, è una storia completamente nuova, è una fase diversa della sua vita, quindi ha senso che anche il suo costume sia cambiato. È un cambiamento di lunga durata".

Continua poi: "Sono stato avvisato da Todd e Greg Berlanti del lavoro del team di Los Angeles. Per me è molto più facile interpretare il personaggio conoscendo quello che anche gli altri stanno facendo, invece che creare cose da solo". La prima stagione dell'opera sarà disponibile a partire dal prossimo 23 febbraio, nel frattempo ecco un'intervista allo showrunner di Superman & Lois in cui discute delle differenze rispetto alle altre serie.