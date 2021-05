Superman & Lois, Tyler Hoechlin indossa un fantastico costume vintage nelle foto dal set

Dopo una breve pausa, la prima stagione di Superman & Lois si prepara a tornare in onda su The CW il prossimo 18 maggio con l'episodio 1x06, intitolato "Smells Like Teen Spirit". Nel frattempo, grazie alle nuove foto dal set è emersa un'interessante anticipazione sulle prossime puntate.

Come potete vedere nelle foto in calce alla news, il protagonista Tyler Hoechlin è stata avvistato con indosso un costume ispirato all'iconico Superman dei Fleischer Studios, autori negli anni '40 di una serie di cortometraggi animati dedicati all'Uomo d'Acciaio considerati ancora oggi tra i lavori più influenti nel campo dell'animazione.

Superman & Lois ripartirà con "Smells Like Teen Spirit", sesto episodio della stagione, e basandoci sulle promo viste fin qui, lo show ripartirà esattamente da dove ci eravamo fermati. A Jordan è stata tesa un'imboscata dal suo compagno di classe mentre, scoprirà Lois qualcosa di sinistro su Morgan Edge e sulle sue miniere. Da risolvere anche la questione del Capitano Luthor che sul suo mondo era sposato proprio con Lois visto che lì, Superman non è l'eroe che tutti noi conosciamo.

Voi cosa vi aspettate dalla continuazione della serie? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, qui potete dare un'occhiata al trailer di Superman & Lois 1x06.