Superman & Lois, ufficiale il debutto a gennaio 2021: The CW rilascia anche la sinossi!

Sentite la mancanza di un Superman sul piccolo schermo dopo averne avuti fin troppi durante Crisi sulle Terre Infinite? Niente paura: The CW ha finalmente ufficializzato la data della premiere di Superman & Lois, ed è meno lontana di quello che potreste pensare.

Secondo le novità di queste ultime ore, infatti, la serie che vedrà il ritorno di Tyler Hoechlin nei panni di Superman e di Elizabeth Tulloch in quelli di Lois Lane vedrà finalmente la luce il prossimo gennaio 2021: un'attesa di pochi mesi che, tutto sommato, sembra più che sopportabile.

Contestualmente, The CW ha rilasciato anche la sinossi ufficiale dello show, che recita: "Il supereroe più famoso del mondo e la giornalista più famosa del mondo dei fumetti si troveranno faccia a faccia con la loro sfida più grande: essere genitori e lavoratori nel mondo moderno. A complicare ulteriormente il compito di crescere due figli ci penserà inoltre il chiedersi se i piccoli Jonathan e Jordan erediteranno o meno i poteri del padre. Tornati a Smalville per sistemare alcuni affari, Clark e Lois avranno a che fare con Lana Lang, che risulterà essere il primo amore di Clark, e suo marito Kyle".

Ci sarà la piccola Smalville a fare da sfondo alle avventure di Clark e Lois, dunque, e non la caotica Metropolis: siete convinti da quest'aspetto dello show o avreste preferito lo scenario della grande città come nel resto degli show dell'Arrowverse? Nel frattempo, vediamo chi è l'attrice che darà volto alla figlia di Lana Lang in Superman & Lois; di recente, invece, è stato ufficializzato il nome di un villain di Superman & Lois.