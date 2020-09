Superman & Lois: una valanga di novità sulla serie dal DC FanDome

Da quando è stata annunciata la produzione di Superman & Lois, la serie tv di The CW dedicata a Clark Kent e Lois Lane, i fan non vedono l'ora di vedere come sarà impostata, e cosa ci riserverà. Oggi, al DC FanDome, i protagonisti e il produttore dello show ci hanno dato qualche anticipazione.

Todd Helbing, Tyler Hoechlin e Bitsie Tulloch sono stati gli ospiti presenti al panel dedicato alla serie targata The CW, e tra triangoli amorosi, nuovi costumi e ritorni a Smallville, di novità non ne sono mancate.

Come abbiamo appreso dall'ultima parte del mega-crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, Clark e Lois sono ora genitori di due ragazzi adolescenti (cambiamento derivato dalla nascita della Earth Prime).

"Con Crisi abbiamo colto l'occasione di aumentare l'età e offrirgli una sfida non da poco come genitori" afferma Helbing "Qualcosa che non avremmo potuto fare altrimenti".

In questa versione della storia, i Kent vivono di nuovo a Smallville "Volevamo raccontare la storia di questi genitori che si trasferivano di nuovo a Smallville, dove potrebbe essere più semplice crescere dei figli, essendo un luogo molto meno frenetico di una città come Metropolis" continua il produttore.

Ovviamente, i due continueranno a lottare per la giustizia, la verità eccetera e eccetera, ognuno a modo suo, ma sarà interessante vedere come questo influenzerà il rapporto con i propri figli.

A Smallville intanto tornerà anche Lana Lang (Emmanuelle Chriqui), ora felicemente sposata con tale Kyle Cushing (Erik Valdez), con il quale ha avuto una figlia Sarah Cushing (Inde Navarrette). E proprio la famiglia Lang porterà scompiglio nella vita dei Kent.

Se, infatti, non vi sarà un vero e proprio triangolo amoroso tra Clark, Lois e Lana "Non accadrà mai che Clark Kent abbia una relazione con qualcuno che non sia Lois. Lui è uno di quelli buoni" rimarca Helbing "E non vogliamo una rissa tra Lois e Lana. Ma è proprio questa dinamica, tra loro tre adulti, che ci interessa. Ci sono sentimenti impossibili da ignorare".

A portare invece a un triangolo amoroso nel vero senso della parola sarà l'interesse che entrambi i fratelli Kent Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin) proveranno nei confronti della giovane Lang-Cushing, Sarah.

Infine, è stato confermato che Superman avrà un nuovo costume, diverso da quello visto finora nell'Arrowverse, che invece era stato ideato puramente per i crossover. "Ci sarà un costume di Superman davvero figo nello show, e sono davvero entusiasta al riguardo" conclude Helbing, con un Tyler Hoechlin che si mostra altrettanto elettrizzato.

Superman & Lois debutterà su The CW nel 2021 assieme agli altri show dell'ora rinominato CWverse.