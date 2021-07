Superman, Michael B. Jordan lavorerà a una serie su Val Zod per HBO Max?

Secondo le ultime indiscrezioni l'attore Michael B. Jordan starebbe sviluppando una miniserie di Superman dedicata a Val-Zod per la piattaforma streaming HBO Max.

Quanti Superman che avremo sullo schermo!

Con Tyler Hoechlin nei panni del Superman dell'Arrowverse, una serie animata di HBO Max dedicata all'eroe DC e dopo l'annuncio di un nuovo film su Superman prodotto da J.J. Abrams con protagonista un eroe di colore, sembra che HBO Max avrà anche una versione live-action del personaggio.

Secondo il sito di Collider che riporta la notizia in esclusiva, l'attore di Black Panther e Creed starebbe lavorando tramite la sua casa di produzione, la Outlier Society, a un progetto televisivo dedicato al personaggio di Val-Zod, il Superman di Terra-2, uno dei due Black Superman (assieme a Calvin Ellis) del canone DC.

Stando alle fonti citate dal sito, Jordan sarà produttore dello show, ma potrebbe anche parteciparvi in qualità di attore.

In passato, Jordan è stato più volte associato al ruolo di Superman , ma ha sempre smentito la voci che lo volevano come nuovo interprete del personaggio. Anche in occasione del progetto annunciato più di recente, quello di Abrams scritto da Ta-Nehisi, l'attore aveva affermato "Sono lusingato che sia fatto così spesso il mio nome quando si parla di queste cose, ma questa volta farò solo da spettatore", probabilmente perché, come segnalava Jamie Broadnax di Black Girl Nerds, potrebbe trattarsi di un Clark Kent di colore invece che di un personaggio che lo è già in partenza.

Dopotutto, in precedenti interviste, l'attore era stato molto chiaro: "Ci sono stati rumor su di me come Morpheus, come Superman, come un personaggio di Duck Tales per il reboot, come uno dei Power Ranger, e tutto quello che poteva esserci nel mezzo. Ci sono abituato, ormai. Ma ogni cosa che mi metto in testa di fare deve essere fatta nel modo giusto. Deve essere pienamente autentica. Sono un fan dei fumetti, sapete? Capisco come i fan se la possano prendere in certi casi 'Oh no, perché stanno facendo questo, perché stanno cambiando quello'. Mi sentirei allo stesso modo per determinate cose. Quindi sappiate, che semmai dovessi far qualcosa, si tratterebbe di qualcosa di autentico, e qualcosa che sento possa essere davvero supportato dalla gente".

Se l'ultimo degli scoop di Collider si dimostrerà veritiero (e solitamente lo sono), sarà dunque interessante vedere l'idea di Superman secondo Michael B. Jordan.