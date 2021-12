Superman, Michael B. Jordan è Val Zod in questa fanart ispirata a Man of Steel

Era lo scorso luglio quando veniva annunciato un progetto su Superman con Michael B. Jordan, ma da allora non abbiamo avuto molti aggiornamenti. Intanto, però, cresce il numero di fanart con l'attore nei panni di Val Zod, come questa ispirata al poster di Man of Steel.

È passato un po' di tempo da quando abbiamo avuto le ultime notizie su Val Zod la serie tv su Superman di HBO Max con protagonista Michael B. Jordan, e per ora pare che non vi siano aggiornamenti di rilievo in merito.

Ci sono, tuttavia, delle interessanti fanart in giro per il web, come questa che trovate in calce slla notizia che immagina l'attore di Black Panther e Creed al posto di Henry Cavill nel poster di Man of Steel, ma in versione Terra-2, ovvero proprio con il costume del Superman di Val Zod.

E dire che in passato Jordan è stato spesso associato a progetti dedicati all'eroe DC, vuoi dal consenso polare che avrebbe amato vederlo nel ruolo, vuoi da eventuali trattative poi andate in fumo.

Di certo, l'attore ha sempre avuto il massimo rispetto per il personaggio, e prometteva in tempi ancora non sospetti: "Qualsiasi che mi metto in testa di fare deve essere fatta nel modo giusto. Deve essere completamente autentica. Sono un fan dei fumetti, sapete? Capisco come i fan ci possano rimanere male in certi casi 'Oh no, perché stanno facendo così, perché stanno cambiando quello'. Mi sentirei allo stesso modo per certe cose. Quindi sappiate che semmai dovessi far qualcosa, si tratterebbe di qualcosa di autentico e che sento possa essere davvero sostenuto dalla gente".