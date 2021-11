Superman, rivedremo Brandon Routh nel ruolo di Clark Kent? La risposta dell'attore

Dopo Superman Returns del 2005, Brandon Routh non credeva che avrebbe mai più avuto in futuro l'opportunità di interpretare l'Uomo d'Acciaio. È accaduto invece grazie al crossover dell'Arrowverse Crisi sulle Terre Infinite, in cui ha portato sullo schermo una versione più dark del supereroe, ispirata al fumetto Kingdom Come del 1997.

In una recente intervista a Comicbook.com, Brandon Routh ha parlato dell'eventualità di riprendere il suo ruolo anche in futuro. A quanto pare, però, non è una cosa in programma, almeno a breve.

"Mi piacerebbe davvero, dato che la storia è quella giusta e Superman è rappresentato nel modo in cui io stesso vedo Superman" ha affermato l'attore. "Sono sicuramente molto interessato, e ho fatto le mie indagini sulle possibilità di qualcosa del genere. In questo momento, la verità è che siamo pieni di cose su Superman, grazie al successo di Superman & Lois. Tyler Hoechlin sta facendo un lavoro fantastico. E poi ci sono un paio di script che girano, credo, per diverse iterazioni alla Warner Bros."

In effetti è stata da poco annunciata la data di uscita di Superman & Lois 2, dove vedremo anche Jenna Dewan nel ruolo di Lucy Lane. Più avanti, ha continuato Brandon Routh, mai dire mai.

"Non conosco bene tutti i piani, ma so che sta per uscire Flashpoint e questo aprirebbe un mondo. Quando ciò accadrà, se avrà successo, credo si apriranno altre opportunità. [...] È difficile dire cosa succederà nei prossimi anni, ma non avrei mai pensato di interpretare di nuovo Superman ed è successo, per cui chissà, non ci sono limiti..."