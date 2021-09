Superman, la serie HBO Max con Michael B. Jordan sarà canonica? Ecco il futuro del DCEU

A fine luglio è stato annunciato che Michael B. Jordan stava lavorando ad un progetto su Black Superman, in uscita su HBO Max. La trama dovrebbe riguardare Val-Zod, il Superman di Terra-2, ritratto come Black Superman nei fumetti. Ora sembrano trapelare ulteriori informazioni sul progetto e la sua collocazione sul piccolo schermo.

Secondo quanto riporta Giant Freakin Robot, 'Superman di Michael B. Jordan si unirà al DC Extended Universe attraverso il Multiverso'. Anche se non è chiaro se quest'unione avverrà prima prima o dopo la serie, questa novità aprirebbe le porte a diverse evoluzioni della trama che potrebbero riservare uno spazio adeguato a due differenti Superman all'interno del DCEU.



Se confermata si tratterebbe di un'opzione davvero intrigante, considerato che Warner Bros. sta lavorando ad un altro progetto con un personaggio ambientato su Terra-2: The Batman.

Nonostante nulla vieti di seguire per forza la trama raccontata nei fumetti, quest'evoluzione del DCEU potrebbe riservare un potenziale davvero nutrito e vario. Ad aprile Michael B. Jordan aveva commentato le voci su Superman che lo riguardavano.

Al momento l'introduzione della serie su Black Superman nel canone è ancora da confermare e Michael B. Jordan non è stato confermato come protagonista della serie, ma la sua partecipazione al progetto è certa.



Se necessitate di maggiori informazioni in merito, scoprite il nostro approfondimento su Val-Zod, e i dettagli sul personaggio.