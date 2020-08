Superman e Stargirl sono i protagonisti dei nuovi, coloratissimi poster di The CW

Superman e Stargirl troneggiano nei nuovissimi poster dedicati ai supereroi DC di casa The CW, il network che ospiterà in esclusiva entrambe le serie a partire dal prossimo anno.

Ora che Stargirl è ufficialmente una produzione The CW (prima era solo trasmessa in seconda visione sul canale americano, passando prima sulla piattaforma streaming DC Universe), può unirsi ai colleghi dell'Arrowverse anche nel materiale promozionale realizzato in occasione del mega-evento virtuale DC FanDome, a cui potranno partecipare tutti i fan degli eroi DC.

Eccola dunque Brec Bassinger in primo piano nel poster dedicato a Stargirl, diffuso oggi assieme a quello del Superman interpretato da Tyler Hoechlin, che vedremo presto in azione in Superman and Lois, in cui reciterà al fianco di Bitsie Tulloch (il poster di Lois era già stato diffuso nella giornata di ieri).

Siamo dunque a buon punto con l'appello, poiché finora abbiamo già visto le locandine di Flash e Supergirl (più Iris e Dreamer), il poster di Black Lightning e quello della già menzionata Lois Lane. Chi saranno i prossimi?

DC FanDome si terrà il prossimo 22 agosto sugli schermi dei vostri pc (basta connettersi al sito ufficiale dell'evento), mentre con le serie dell'Arrowverse l'appuntamento è nel 2021.

E voi, quale serie DC attendete con più trepidazione? Fateci sapere nei commenti.