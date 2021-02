Superman:The Animated Series in arrivo su HBO Max in versione rimasterizzata

Superman:The Animated Series sta arrivando su HBO Max in una versione rimasterizzata in alta definizione e si unirà al resto degli spettacoli DC Animated Universe quali: Batman: The Animated Series, Batman Beyond, Justice League, Justice League Unlimited e Static Shock sul catalogo del servizio di streaming.

Tutto ciò permetterà ai fan di guardare l'intera continuità del DC Animated Universe in alta definizione con solo un abbonamento ad HBO Max.

La Warner Bros. Animation ha sviluppato Superman: The Animated Series, che è andata in onda sul canale Kids’ WB nel 1996, dopo il successo di Batman: The Animated Series.

In Italia è conosciuta con il nome Le avventure di Superman ed è composta da tre stagioni e 54 episodi. Alan Burnett e Bruce Timm hanno sviluppato la serie.

Superman: The Animated Series ha contribuito a creare l'universo animato DC condiviso, infatti l'episodio in tre parti "World's Finest" della seconda stagione dello show è andato in onda per la prima volta come un film che ha visto Superman collaborare con il Batman di Batman: The Animated Series, serie che ha compiuto 28 anni qualche mese fa.



Questo ha posto le basi per The New Batman Adventures, offrendo nuove storie e nuovi design. I due spettacoli sono andati in onda uno dopo l'altro su Kids' WB, finendo alla fine per fare spazio a Justice League, che ha visto Batman e Superman unire le forze con Martian Manhunter, Wonder Woman, Flash, Lanterna Verde e Hawkgirl. Dopo due stagioni, questa serie si espanderà in Justice League Unlimited, con decine di eroi dell'universo DC Comics.



Superman: The Animated Series debutterà su HBO Max il 17 marzo e parlando di Superman, lo show targato The CW Superman e Lois ha debuttato qualche giorno fa registrando i più alti indici di ascolto per il network degli ultimi due anni.