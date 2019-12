Il Superman di Tom Welling in Crisi sulle Terre Infinite ha sorpreso tutti i fan

Le prossime puntate andranno in onda il 14 gennaio 2020 , per ingannare l'attesa vi lasciamo con la lettura delle nostre primi impressioni di Crisi sulle Terre Infinite .

A questo punto viene rivelato come il Clark Kent visto in Smallville abbia deciso di rinunciare ai suoi poteri , così da poter vivere una vita tranquilla insieme alla famiglia. Come potete vedere dalle reazioni presenti in calce alla notizia, tutti i fan di Superman sono rimasti sorpresi da questa decisione, anche se qualcuno si lamenta di non aver mai potuto vedere Tom Welling indossare l'iconico costume.