Superman, Tom Welling è un vecchio Uomo d'acciaio nella stupenda fan-art

Tom Welling è tornato come Superman in una versione più adulta dell’eroe interpretato in Smallville. Purtroppo per gli appassionati si tratta soltanto di una bellissima fan art presentata su Instagram da un creator digitale che ha riportato in vita alcuni tra i personaggi storici dello show che ha appassionato milioni di fan in tutto il mondo.

Dopo aver parlato delle poche possibilità di vedere una serie revival di Smalville, torniamo a parlare del fortunato show televisivo per condividere l’immagine pubblicata sul proprio profilo del social network dall’utente buffy2ville, capace di rendere assolutamente giustizia agli amatissimi personaggi del prodotto ideato da Alfred Gough e Miles Millar attraverso una serie di immagini molto suggestive e tecnicamente ben realizzate.

Oltre al Clark Kent di Welling, l’artista ha voluto rendere omaggio a Justin Hartley e al suo Oliver Queen, all’Aquaman di Alan Ritchman, alla Supergirl di Laura Vandervoort e al villain Lex Luthor interpretato da Michael Rosenbaum e presentato nella sua armatura vista nei fumetti.

Sebbene il ritorno nella serie in live action sembra assolutamente un’idea lontana dalla realizzazione, prima dell’avvento di Gunn alla DC si era parlato di un sequel animato dello show con la narrazione che dovrebbe riprendere immediatamente dopo la fine della stagione 10 di Smallville.

A proposito della nuova serie sembrava che i lavori fossero già ben avviati, ma il cambio di dirigenza potrebbe, in questo senso, aver cambiato i piani iniziali.

In attesa di capire cosa succederà con il cartone di Smallville, vi lasciamo alle bellissime fan art e al riassunto del finale di Smallville.