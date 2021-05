Superman, Tom Welling: 'Voglio tornare nell'universo di Batman di Robert Pattinson!'

L'arrivo al cinema di The Batman aprirà a un altro universo narrativo scollegato dal DC Extended Universe creato da Zack Snyder e terminato in teoria con Justice League; il film su Flash aprirà le porte al multiverso, così in una recente intervista Tom Welling - storico interprete di Clark Kent nella serie Smallville - sarebbe disposto a tornare.

Nel corso di una recente intervista concessa ad El Mundo Geek de Ernestoneitor (via CBR), Welling ha dichiarato di essere favorevole a tornare nei panni del suo Superman, forse più per amicizia nei confronti di Robert Pattinson più che per tornare come nuovo Superman. Dai suoi commenti, l'attore sembra ammiccare più a un ruolo minore come quello avuto nel crossover di The CW Crisi sulle Terre Infinite dove ha ripreso per una sequenza i panni del suo Clark Kent di Smallville, con Erica Durance tornata nei panni di Lois Lane.

"Sì, penso sarebbe fico. Il mio amicone Rob Pattinson sarà il nuovo Batman. Adorerei farlo. Sarebbe divertente essere il Superman che compare nel suo film, solo perché è un mio amico. Già, chi lo sa?". La serie originale di Smallville è terminata nel maggio 2011, esattamente 10 anni fa, ma nella scena cameo di Crisi sulle Terre Infinite abbiamo trovato il Clark Kent di Welling privato dei suoi poteri, a cui ha rinunciato volontariamente per potersi dedicare alla famiglia formata insieme a Lois Lane (Erica Durance) e le sue due figlie.

All'epoca dello show televisivo di The CW i fan furono piuttosto contrariati dalla repentina fine di Smallville avendo visto per così poco tempo - solo nelle sequenze finali - Tom Welling con indosso il costume di Superman. Chissà, magari lo rivedremo davvero in un team-up con il Batman di Pattinson...