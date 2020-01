I Superman di tre ere volano insieme in questo nostalgico video di un fan dell'Arrowverse

Dopo Crisi Sulle Terre Infinite i fan dell'Arrowverse hanno potuto nuovamente assistere alla classica scena in cui Superman vola nello spazio allontanandosi dal pianeta Terra. Un fan ha messo a confronto le varie versioni della scena in un unico video.

Nel corso della storia molti attori hanno avuto l'onere e l'onore di indossare i panni di Superman. Il crossover Crisi Sulle Terre Infinite è riuscito a rendere omaggio anche al Superman di Christopher Reeves, ma non è la sola citazione che è possibile trovare nella serie.

Anche Brandon Routh ha avuto modo di fare la sua comparsa e alla fine scopriamo che, grazie al sacrificio di Green Arrow, il multiverso è stato riavviato e il Superman di Routh vive ancora nella realtà denominata Earth-96. Proprio la scena finale che ritrae Brandon Routh in volo, in procinto di allontanarsi dalla Terra, è un chiaro riferimento a Superman Returns che a sua volta riprendeva la classica scena da Superman: The Movie.

Un fan ha voluto prendere tutte e tre le versioni e unirle in un unico video, poi diffuso su Twitter, per sottolineare la cura e la fedeltà dimostrata dagli ideatori del crossover. La scena ha destato particolarmente stupore in Crisi Sulle Terre Infinite poiché, oltre all'evidente impatto nostalgico, è proprio qui che si scopre che il Superman di Brandon Routh è ancora vivo. Una sorta di lieto fine che ha avuto modo di commuovere anche i fan storici dell'Uomo d'Acciaio.

Intanto gli spettatori hanno avuto modo di commentare un altro divertente cameo di Crisi Sulle Terre Infinite.