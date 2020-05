Il Superman di Tyler Hoechlin sarà il nuovo leader dell'Arrowverse?

L'ottava stagione di Arrow ha chiuso definitivamente la storia televisiva del Freccia Verde interpretato da Stephen Amell, apripista dell'Arrowverse e in qualche modo leader del progetto, avanti anche a The Flash o Supergirl. Ma ora che non c'è più, a chi dovrebbe passare questo virtuale scettro del comando?

L'idea è il leader dell'Arrowverse sarà adesso il Superman interpretato da Tyler Hoechlin, apparso per la prima volta in Supergirl, poi tornato in diversi episodi della serie e in svariati crossover e ora pronto a uno show tutto suo in Superman and Lois, prossima grande serie originale dell'Arrowverse in arrivo su CW nel gennaio 2021.



Il progetto dovrebbe seguire le orme della serie tv cult degli anni 90, Lois and Clark, e seguire le imprese di Superman e Lois Lane insieme come genitori e separati rispettivamente come supereroe e lavoratrice nel mondo moderno. L'idea che il testimone passerà a Superman l'hanno comunque data i produttori, ma per scoprire il motivo vi invitiamo a dare un'occhiata al video dedicato prodotto da Everyeye Plus.



Fateci sapere cosa ne pensate, se state apprezzando Tyler Hoechlin nei panni di Superman e se credete che sia possibile affidare a lui la leadership del futuro dell'Arrowverse o sia preferibile ad esempio rimettere tutto in mano a Barry Allen.