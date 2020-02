Il Superman di Tyler Hoechlin è stato il primo supereroe dell'Arrowverse

Come avete potuto leggere nella nostra recensione dell'ultimo evento dell'Arrowverse, la Crisi sulle Terre Infinite ha sconvolto i vari mondi dei supereroi, nonostante questo alcuni personaggi di The Flash hanno cercato di capire la nuova timeline della serie.

Nel corso dell'ultima puntata dello show dedicato a Barry Allen, il suo aiutante Cisco Ramon ha svelato a tutto il pubblico che la linea temporale dell'universo è molto diversa da quella precedente, ora che tutti i supereroi sono apparsi su Earth-Prime. In particolare scopriamo che mentre Kara Zor-El è arrivata sulla Terra nel 2000, il personaggio interpretato da Tyler Hoechlin, era già in attività, come confermato dalla stessa Melissa Benoist durante il monologo iniziale di Supergirl.

Inoltre sappiamo che Black Lightning si è ritirato a vita privata nel corso del 2009, sembra quindi corretto pensare che anche lui sia stato tra i primi supereroi attivi nell'Arrowverse. Il finale di Arrow invece sembra indicare che è stato proprio Oliver Queen il primo ad indossare una maschera per affrontare i criminali. Per spiegare questa notizia sono in molti a credere che Superman sia stato il primo supereroe ad annunciare pubblicamente la sua esistenza, portando così alla nascita di numerosi altri colleghi, ispirati dalle sue gesta. Aspettiamo quindi ulteriori conferme o smentite, nel frattempo vi segnaliamo la presenza nell'Arroverse di un'isola famosa.