Superman vs Superman e tanto altro in queste immagini da Crisi sulle Terre Infinite

il crossover ambientato nell'Arrowverse sta per arrivare e tra meno di una settimana potremo vedere il primo episodio. Siete pronti? La The CW, emittente televisiva madrina dello show, lo è di certo e insieme all'attesissimo trailer di Crisi sulle Terre Infinite arrivano dal set anche nuove foto del cast, che però potrebbero contenere spoiler.

Le immagini distribuite provengono da molteplici set di Crisi sulle Terre Infinite, tutti diversi, e ad alcuni dei quali avevamo già dato una prima occhiata: se le scene con Tom Welling, Stephen Amell e i due Flash non mostrano novità apparenti, ad attirare subito l'attenzione sono quelle con protagonisti gli attori Brandon Routh e Tyler Hoechlin e l'incontro tra Bruce Wayne e Kate Kane.

Qualcosa deve essere andato storto tra i due Superman per degenerare in un così violento scontro: ma cosa? Con chi starà parlando Brandon Routh? Forse la scena è proprio quella in cui il kryptoniano scopre che il suo arci-nemico Lex Luthor si è unito alla squadra di supereroi.

Per Kevin Conroy (Bruce) e Ruby Rose (Kate/ Batgirl) le tensioni potrebbero invece derivare dal mancato ritorno di Bruce a Gotham che comporterebbe una sorta di tradimento, per la cugina Kate.

Non c'è che dire: per essere un universo non previsto quello dell'Arrowverse sembra essere piuttosto complesso e sarà un vero peccato che sarà quasi interamente distrutto in Crisi sulle Terre Infinite