Superman x2! Hoechlin e Routh in una foto di Crisi sulle Terre Infinite

No, non ci vedete doppio. O forse, in un certo senso, si potrebbe dire di sì. Brandon Routh e Tyler Hoechlin, due dei tre Superman annunciati per il crossver dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, posano con il costume di scena in una foto dal backstage.

Finora il cast del mega-crossover in cinque parti dell'Arrowverse, Crisi sulle Terre Infinite, era stato già abbastanza generoso, mostrandoci le prime foto degli attori sul set, tra cui anche una di Tom Welling e Erica Durance alla fattoria dei Kent, e una con protagonisti addirittura ben due Superman e una Lois, sebbene non in mantello e calzamaglia.

E nonostante The CW abbia sopperito in parte a questa "mancanza" mostrandoci la prima immagine di Routh nei panni dell'Uomo d'Acciaio, ecco che arriva una foto postata su Instagram dallo stesso attore a rincarare la dose.

Nello scatto in questione, il Superman di Routh e il Superman titolare dell'Arrowverse, Tyler Hoechlin, posano in costume davante all'insegna del Daily Planet.

"#DoubleVision - la nuova abilità di #Superman.

Grato di poter condividere per un po' l'#Arrowverse nei panni di #Superman con l'affascinante ed elegante @tylerhoechlin! Non avrei mai pensato che un giorno avrei incontrato #Superman in persona... Ve lo devo dire, è davvero bello come dicono! #crisisoninfiniteearths @dccomics @thecw @warnerbrostv" ha scritto Routh nella caption del post.

Per (semi)citare il saggio Chandler Bing... Potrebbe essere più iconico di così?

Crisi sulle Terre Infinite arriverà su The CW nei mesi di dicembre e gennaio.