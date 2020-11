Supernatural: ecco i 10 episodi più terrificanti della serie!

Soprattutto nelle sue prime stagioni, Supernatural è stata una serie caratterizzata da elementi horror e sequenze paurose, per poi assumere un respiro più ampio e concentrarsi su un altro stile di narrazione. Ora che lo show volge al termine, dopo quindici stagioni, proviamo a indicare gli episodi in assoluto più terrificanti.

Lo spunto viene da TV Guide, che ha pubblicato una top ten degli episodi più spaventosi di Supernatural, che in effetti fanno tutti parte delle prime 4 stagioni, in cui Eric Kripke era showrunner e produttore esecutivo.

Al primo posto c'è Provenance (stagione 1, episodio 19), caratterizzato dalla presenza di dipinti raccapriccianti e del fantasma omicida di una ragazzina. Seguono altri due episodi della prima stagione di Supernatural, il quindicesimo (The Benders), il quinto (Bloody Mary) e il nono (Asylum), quest'ultimo paragonato a un piccolo film horror, con ragazzi intrappolati in un manicomio infestato dai fantasmi.

Una menzione in questa speciale classifica la merita anche The Kids are alright, secondo episodio della stagione 3 di Supernatural, mentre nella seconda stagione, nell'episodio 6 intitolato No exit, il pubblico - e non solo - si imbatte nel fantasma di un serial killer che tortura e uccide giovani donne.

In una lista dell'orrore che si rispetti, non possono mancare i clown, ed eccoli appunto nell'episodio 2x02, Everybody Loves a Clown. Gli altri episodi di Supernatural citati nella top 10, infine, sono Family Remains (stagione 4, episodio 11) e due della seconda stagione, l'undicesimo (Playthings) e il sedicesimo (Road Kills).

