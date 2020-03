Supernatural 10x12: il nuovo promo anticipa un'importante battaglia nel season finale?

La fine di Supernatural si sta avvicinando e con essa vedremo concludersi le vicende dei fratelli Winchester dopo ben 15 anni di avventure: cosa succederà nel season finale? Una piccola anticipazione sembrerebbe provenire dal promo di Galaxy Brain.

Ormai siamo giunti a metà della corsa della quindicesima stagione e, dopo un mese e mezzo di pausa, il dodicesimo episodio andrà in onda il prossimo 16 marzo, ecco la sinossi ufficiale di Galaxy Brain:

"Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) rispondono a una chiamata d'aiuto e insieme a Castiel (Misha Collins), Jack (Alexander Calvert) e Jody (guest star Kim Rhodes) gettandosi a capofitto in un disperato e pericoloso salvataggio . Billie (guest star Lisa Berry) sorprende tutti con una visita al bunker."

Stando al promo (in alto) i colpi di scena non mancheranno e nella 15x12 vedremo ritornare anche Adam e il suo alter-ego Adam, il cui ruolo sarà determinante nella seconda metà della stagione:

"Dio sta distruggendo tutti gli altri mondi e ha quasi terminato la sua opera. E quando avrà finito sarà il nostro turno. Dio è tornato ed è davvero seccato: verrà per distruggere la Terra."

Queste le prime battute del promo, che anticipa un inventariabile scontro con il Dio più vendicativo di tutti per la salvezza della Terra e di tutti i mondi ad essa collegati.

Lo showrunner Andrew Dabb ha twittato pochi giorni fa una pagina del copione finale, anticipando che i lavori di scrittura sono ormai ultimati: non resta dunque che girare gli episodi mancanti... Sempre che le scadenze vengano rispettate.

Appena ieri, le produzioni di The Flash, Lucifer e Riverdale, altre serie di punta dell'emittente The CW, sono state messe in pausa a causa dell'emergenza COVID-19 e forse un destino simile potrebbe toccare anche a Sam e Dean Winchester.