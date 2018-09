Supernatural 14: Castiel e Jack protagonisti di una nuova foto esclusiva

La serie TV più longeva di sempre nel panorama della CW sta per tornare alla ribalta. Stiamo parlando di Supernatural, show che ha segnato la fortuna di Jared Padalecki e Jensen Ackles, noti per aver vestito i panni dei fratelli Winchester. Grazie a TV Line possiamo ammirare una foto esclusiva della nuova stagione.

I protagonisti dell'immagine sono Castiel (Misha Collins) e Jack (Alexander Calvert), alla disperata ricerca del loro amico Dean, il cui corpo è stato preso in ostaggio da Michael al termine della tredicesima stagione, allo scopo di "purificare" il mondo. Per trovarlo, dovranno ricorrere all'aiuto di persone oscure con le quali non sono mai venuti in contatto.

La quattordciesima stagione di Supernatural sarà la più corta di sempre, composta esclusivamente da 20 episodi. Il primo di questi debutterà l'11 ottobre sulla nota emittente americana. A tal proposito, lo showrunner Andrew Dabb ha dichiarato che i fan dovranno aspettarsi grandi cambiamenti, in primis l'assenza di Dean da molti episodi:

"I pilastri dello show sono da sempre stati Sam e Dean. L'assenza di quest'ultimo rende le cose molto complicate, soprattutto per quanto riguarda la scrittura degli episodi. Si tratta di una grande sfida e di un'ottima opportunità per esplorare il nuovo personaggio interpretato da Jensen."

Vi ricordiamo che il presidente della CW, Mark Pedowitz, ha in passato affermato che uno spinoff di Supernatural potrebbe non vedere mai la luce, dal momento che l'alchimia dei due protagonisti è difficilmente replicabile in un altro show.