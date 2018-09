Supernatural 14: online il nuovo, bellissimo, promo poster!

La quattordicesima stagione di Supernatural arriva l'11 ottobre su The CW e adesso è stato rilasciato un poster promozionale che potete vedere dopo il salto, in calce alla notizia.

Nella locandina vediamo i protagonisti della serie, Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins. Non solo, per chi non lo sapesse questa locandina è stata realizzata per festeggiare un evento, il Supernatural Day, che segna il tredicesimo anniversario dall'uscita del pilot della serie!

Infatti la prima season della serie a tema soprannaturale è andata in onda il 13 settembre del 2005. La quattordicesima stagione della più lunga serie di fantascienza mai creata negli Stati Uniti troverà Sam (Padalecki) e Castiel (Collins) che cercano di capire come salvare Dean (Ackles) che era stato posseduto dall'arcangelo Michele nel finale della stagione 13 e ora è sparito. Mentre Jack (Alexander Calvert) cerca di venire a patti con il fatto che non ha più i poteri adesso, Sam non si trova solo di fronte al problema di riprendersi suo fratello, ma anche alla sfida di come proteggere un Jack ormai vulnerabile mentre si occupa anche del gruppo di cacciatori che sono stati portati nel nostro mondo dall'universo alternativo.

Supernatural 14 torna l'11 ottobre su The CW.

"Supernatural è una serie televisiva statunitense di genere paranormale e drammatico creata da Eric Kripke e prodotta dal 2005. Segue le vicende dei fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles, cacciatori di demoni e altre figure del paranormale."