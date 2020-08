Supernatural 15: iniziano le riprese del finale, Jared Padalecki e Jensen Ackles commossi

Sono passati più di 14 anni da quando i fratelli Winchester hanno iniziato a dare la caccia a demoni e divinità, ma adesso la corsa di Supernatural sta per finire: le riprese per l'ultimo e definitivo finale di stagione sono iniziate e a darne il commosso annuncio sono proprio Jared Padalecki e Jensen Ackles.

La notizia arriva dai canali social dei sue protagonisti, questo il video-messaggio condiviso da Ackles su Instagram poche ore fa:

"Ieri sera abbiamo finito di girare l'episodio numero 326 di Supernatural e alla fine di ognuno di tutti questi copioni c'era sempre una parola: 'Continua'. Oggi iniziamo l'episodio numero 327 e anche in fondo all'ultima pagina di questa sceneggiatura ce n'è una [ma totalmente diversa]: 'Fine'", ha detto l'attore con gli occhi lucidi per la commozione reggendo l'ultimo copione di Supernatural.

Padalecki si è invece affidato a Twitter per l'annuncio, in cui ha scritto: "Mentre guido verso il primo giorno del mio ultimo finale di stagione, non posso fare a meno di essere incredibilmente grato per tutto ciò che Supernatural [mi ha dato e per ciò che] la #SPNFamily significa per me. È stato un viaggio a dir poco incredibile. Io, per esempio, spero che Supernatural non muoia mai".

Insomma, il momento tanto atteso è giunto e adesso occhi ed orecchie dei fan sono tutti protesi verso il set che, dopo anni di avventure, sta per spegnere le sue luci per sempre. Solo dieci giorni fa Supernatural era ripartito per girare gli episodi conclusivi e, nell'attesa della messa in onda, ecco le prime immagini di ciò che vedremo nel finale di Supernatural.