Supernatural 15, ecco Jensen Ackles e Jared Padalecki senza barba e pronti alle riprese

Dopo due settimane passate in quarantena, Jensen Ackles e Jared Padalecki sono finalmente tornati sul set di Supernatural per concludere le riprese degli episodi finali della serie.

La produzione di Supernatural è ripartita regolarmente il 18 agosto a Vancouver, e a dare un'ulteriore conferma ci ha pensato l'account SPN Tape Ball", che ha condiviso una divertente foto dei due protagonisti "sbarbati" e pronti a tornare nei panni di Sam e Dean Winchester.

La riprese dello show si sono fermate lo scorso marzo a causa della pandemia, quando mancavano da completare solamente gli ultimi due episodi della stagione finale. Nel frattempo ha dovuto chiudere anche il dipartimento dedicato alla post-produzione, perciò le puntate che devono ancora andare in onda sono in totale 7.

Intitolato "Last Holiday", l'episodio 15x14 andrà in onda sui canali di The CW (negli USA) il prossimo 8 ottobre, con il resto della stagione che verrà trasmesso regolarmente ogni giovedì fino ad arrivare al 19 novembre, giornata dedicata al finalissimo e alla retrospettiva intitolata "Supernatural: The Long Road Home".

Intanto, il regista Jim Michael ha condiviso una foto della Chevrolet Impala sul set. Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutto ciò che sappiamo su Supernatural 15 in visto del ritorno dei Winchester. L'attesa è quasi finita.