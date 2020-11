Supernatural 15: Misha Collins parla della sua scena con Dean

Vi avevamo segnalato la differenza tra due versioni di una scena di Supernatural, che ha cambiato radicalmente una parte di storia della serie, anche Misha Collins ha voluto dire la sua riguardo questa vicenda, dando una sua spiegazione.

Come sapete durante l'ultima conversazione tra Dean e Castiel, il personaggio di Misha Collins ha dichiarato il suo amore per il celebre cacciatore di mostri. La risposta data nella versione originale dell'opera è molto vaga, mentre il doppiaggio spagnolo ha deciso di far ricambiare a Dean l'amore di Castiel, aggiungendo una frase importante. Per questo l'attore ha condiviso un messaggio su Twitter, in cui parla di questa importante scena: "Volevo prendermi un momento per spiegare che non c'è nessun complotto dietro, non c'è mai stato nessun finale alternativo della diciottesima puntata quando Cass dice ti amo. Il traduttore deve aver sbagliato".

Continua poi: "Castiel non è un personaggio che gioca con i dannosi cliché di Hollywood, secondo me la dichiarazione d'amore di Castiel è stata fatta seguendo la sua volontà, nella piena consapevolezza delle sue azioni. Ha ricostruito il paradiso e facendo così ha salvato il mondo". Nonostante questo, in un tweet successivo, l'attore si è detto disponibile ad ascoltare le opinioni dei fan, per comprendere il loro punto di vista. Per chiudere la notizia vi segnaliamo la presenza di alcuni easter egg nella puntata finale di Supernatural.