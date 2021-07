Supernatural 15, perché la serie TV si è conclusa? Ecco perché non è proseguita

Dopo 15 lunghi ed entusiasmanti anni, purtroppo Supernatural è giunto al termine con un finale davvero emozionante e memorabile che ha lasciato di stucco tutti gli spettatori. La domanda che molti continuano a farsi è perché Supernatural sia finito. È stato cancellato da The CW o è stata una decisione presa dalle star e dalla produzione?

Togliete subito i forconi dalla vostre mani perché il network incaricato nella produzione della serie, The CW, non ha cancellato Supernatural. Non si tratta quindi di una motivazione legata prevalentemente al calo di ascolti o a qualche decisione estrema di The CW, bensì a qualcosa che è venuta in mente a coloro i quali hanno amato lo spettacolo sicuramente più degli spettatori stessi: gli attori protagonisti e la produzione.

Dopo la conferma della stagione 15 di Supernatural, Jensen Ackles, Jared Padalecki e Misha Collins hanno registrato un video (che potete trovare in calce alla notizia) in cui davano la triste notizia prima alla loro troupe e poi ai fan della serie. In particolare le dichiarazioni di Ackles sono ste le più emblematiche:

"Volevamo comunicare a voi ragazzi che questa decisione è stata presa collettivamente. La rete e lo studio non hanno detto 'Ehy, ragazzi, andatevene da qui, avete finito!'. Non è stata per nulla una decisione facile. Sono stati mesi e mesi, se non anni, di discussioni tra Padalecki e me, tra il resto del cast, la crew, i nostri scrittori, i produttori, lo studio e la rete. Nessuno voleva che questo spettacolo finisse. Penso che tutti volessero andare avanti dato che il successo era forte. Sembrava solo che la sceneggiatura fosse una specie di muro contro cui ci saremmo potuti scontrare. Tutti pensavano che sarebbe arrivato presto, quindi abbiamo fatto un atto di fede e ci siamo detti: 'Bene ragazzi, tiriamo fuori la vernice e dipingiamo un bel traguardo perché ciò che abbiamo realizzato è già qualcosa di diverso da altri prodotti'".

Tra le altre motivazioni pare ci sia stata anche il voler trascorrere più tempo con le loro famiglie. Le famiglie di Ackles e Padalecki vivevano in Texas mentre giravano a Vancouver. Volevano tornare a casa e non starci solo per poco tempo.

