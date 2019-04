Supernatural 15, i protagonisti parlano della decisione di concludere la serie

Appena una settimana fa, Jansen Akles, Jared Padalecki e Mischa Barton annunciavano via social che la seguitissima e amata Supernatural si concluderà ufficialmente con la prossima quindicesima stagione, ma adesso il trio è tornato a parlare in modo più approfondito della conclusione.

Niente interviste con Entertainment Weekly o Variety, però, con first look o esclusive mirate, perché sia Ackles che Padalecki hanno deciso di sbottonarsi emotivamente sulla scelta di concludere la serie in una convention di Supernatural, circondati da fan e amici. Esattamente al VegasCon nel fine settimana, quando più o meno l'intera stampa americana era concentrata sull'importante WonderCon di Anaheim.



Le due star hanno così rivelato: "Questa è stata una decisione presa dall'intera comunità di Supernatural. Non è arrivata la rete o la produzione a dirci 'smammate, qui avete finito". E no, non è stata una decisione per niente facile. Abbiamo discusso mesi se non addirittura anni, tra di noi e con il resto del cast, la troupe e i produttori, sulla scelta di concludere la serie. Sembrava che nessuno volesse vedere mai arrivare questo momento. Tutti volevamo spingere ancora di più, rendere migliore e più grande lo show. Serviva solo fare un salto della fede, prendere la sceneggiatura e cominciare a scrivere il finale. E alla fine lo abbiamo fatto".



Chi di voi è già in lutto per l'addio dei fratelli Winchester?