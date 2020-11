Supernatural 15, la resa dei conti dei fratelli Winchester con Chuck nell'episodio 19

Negli USA sta per andare in onda l'episodio 19 della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, che lo showrunner Andrew Dabb ha definito come il vero episodio finale, considerando il 20 come un episodio a sé stante dello show. Non è una sorpresa, a questo punto, che la resa dei conti tra i Winchester e Chuck avverrà in questa puntata.

La quindicesima e ultima stagione di Supernatural è ancora inedita in Italia quindi se non volete leggere spoiler non proseguite nella lettura della news.

Ci sono molte domande che lascerà senza una risposta l'episodio 19, Inherit the Earth. La maggior parte dei quesiti verrà risolta nell'ultimo episodio, Carry On.



L'episodio 19 inizia con tutti i morti sulla Terra, ad eccezione di Sam, Dean e Jack. Subito dopo, i tre scoprono che Michael era ancora vivo e lo aiutano a trovare dei modi per uccidere suo padre. Il libro della Morte su Dio era la chiave principale per qualsiasi piano ma nessuno poteva aprirlo per leggerlo perché era progettato per essere aperto soltanto dalla Morte.



La svolta sorprendente riguarda Lucifero, che si presenta con un Mietitore al seguito e in assenza di Billie è riuscito a trasformarlo nella Morte. Dopo aver aperto il libro, Lucifero tradisce Michael e i Winchester attuano un incantesimo che viene interrotto da Chuck.

A questo punto inizia il duello tra i Winchester e Chuck ma a sorpresa ritorna Jack, che è riuscito a risucchiare ogni forza vitale e riesce a rubare i poteri di Chuck, lasciandolo indifeso e mortale. A quel punto Chuck vedrebbe la morte per mano dei Winchester come un onore; tuttavia Sam e Dean decidono di lasciarlo invecchiare e morire dimenticato da tutti.



