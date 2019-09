Supernatural 15, rivelata la sinossi ufficiale del secondo episodio 'Raising Hell'

Dopo aver svelato la trama della premiere, The CW ha reso nota anche la sinossi ufficiale del secondo episodio dell'attesa stagione finale di Supernatural.

"INVIO DI UN SOS" si legge nella sinossi dell'episodio intitolato 'Raising Hell'. "Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) e Castiel (Misha Collins) chiamano Rowena (la guest star Ruth Connel) per farsi aiutare a tenere a bada le anime malvagie e ottengono l'aiuto inaspettato di Ketch (la guest star David Haydn-Jones."

Diretto da Robert Singer e scritto da Brad Buckner & Eugenie Ross-Leming, 'Rasing Hell' andrà in onda sul network americano il prossimo 17 ottobre e seguirà la premiere prevista per il 10 ottobre. Intitolato 'Back to the Future', il primo episodio della stagione finale vedrà Sam, Dean e Castiel alle prese con le anime dell'Inferno che hanno fatto ritorno sulla terra.

La showrunner Andrew Dabb ha rivelato che, visto anche quando accaduto nel finale della quattordicesima stagione, il trio non inizierà i nuovi episodi in ottimi rapporti: come saprete, infatti, i Winchester si sono sentiti traditi e umiliati dalla grande rivelazione dell'episodio finale.

Cosa vi aspettate dall'ultima stagione dello show? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al trailer di Supernatural 15 e all'immagine ufficiale di Sam e Dean pubblicata da Entertainment Weekly.