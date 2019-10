Supernatural 15, la sinossi del terzo episodio anticipa un ritorno inatteso

Dopo la descrizione del secondo episodio, The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale del terzo episodio della stagione finale di Supernatural anticipando il ritorno di un volto noto della serie.

Intitolata 'The Rupture', la puntata vedrà "Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) insieme a Rowena (la guest star Ruth Connell) mentre lavorano senza sosta per evitare che l'inferno di disperda. Castiel (Misha Collins) non può perdonare un tradimento di tale arroganza." L'episodio è scritto da Charles Beeson e scritto da Robert Berens.

Rowena è stata introdotta per la prima volta nel corso della stagione 10 e si è rivelata una sorprendente alleata per i Winchester. Oltre al ritorno del personaggio interpretato da Ruth Connell, la sinossi anticipa un tradimento nei confronti di Castiel, che secondo alcuni potrebbe avere a che fare con il Vuoto.

The CW trasmetterà la premiere di Supernatural 15 questo giovedì, 10 ottobre, negli Stati Uniti. Il prossimo 17 ottobre sarà invece il turno dell'episodio 'Raising Hell', mentre 'The Rupture' andrà in onda il 24 ottobre. Cosa vi aspettate dalla stagione finale dello show? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio riservato ai commenti.

Per altre notizie vi rimandiamo alle foto di Osric Chau nei panni di Kevin Tran.