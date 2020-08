Supernatural 15: Tutto quello che sappiamo sulla stagione finale dello show

Dopo i festeggiamenti per il compleanno di uno dei protagonisti di Supernatural, i fan sono in attesa di scoprire quando andranno in onda le puntate finali dello show. Facciamo il punto della situazione.

Sono passati più di quindici anni dalla messa in onda della puntata pilota che ha fatto conoscere a tutti gli appassionati la coppia di fratelli cacciatori di demoni e altre figure mitologiche. Nel corso degli anni si sono aggiunti numerosi interpreti che sono diventati in poco tempo alcuni dei personaggi più amati dai fan, come Castiel, Bobby, Crowley e per ultimo Jack. Nelle intenzioni dello showrunner, la serie si sarebbe dovuta concludere il 18 maggio, giornata in cui sarebbe andato in onda il finale, ma è stato annullato a causa dell'epidemia di Coronavirus, che ha sospeso i lavori sui set di tutto il mondo.

Per adesso non è ancora stata annunciata una nuova data per l'inizio della messa in onda degli episodi, la produzione ha deciso che la quindicesima parte di Supernatural andrà in onda durante la stagione autunnale, ma prima si dovrà aspettare la conclusione delle riprese delle ultime due puntate, che riprenderanno a Vancouver a partire dalle ultime settimane di agosto.

Se cercate altre indiscrezioni sulla serie di The CW, vi segnaliamo questa interessante intervista ad Eric Kripke di Supernatural.