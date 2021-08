Supernatural: i 5 errori più gravi di tutta la serie

Mantenere un livello di qualità costantemente alto per quindici stagioni è un'impresa ardua per ogni show televisivo. Supernatural ha avuto i suoi punti di forza e di debolezza nel corso del tempo, ma la serie ha finito per includere alcuni “errori” che i fan non hanno apprezzato molto.

Sebbene l'ultima avventura di Sam e Dean Winchester abbia avuto un lieto fine quando i fratelli si sono riuniti in Paradiso, il viaggio per arrivarci è stato lastricato di difficoltà per loro e di alcuni piccoli errori che sono stati portati avanti dalle precedenti quattordici stagioni per cui i fan non hanno potuto fare a meno di storcere il naso.

I finali di stagione

Ogni finale di stagione ha portato ad una svolta lasciando gli spettatori scioccati abbastanza da sintonizzarsi per guardare la stagione successiva. Tuttavia, cose come il finale della nona stagione e quello della dodicesima che mostra la morte improvvisa di Castiel, sono state accusate di essere scioccanti per il solo gusto di esserlo.



Il finale di Supernatural è stato in gran parte ben fatto, ma ha diviso i fan a causa della decisione di uccidere Dean in modo permanente. Questo è stato considerato un errore principalmente perché Dean e Sam hanno ricevuto il loro tanto atteso lieto fine nell'episodio precedente, solo che questo è andato in frantumi nell'ultimo episodio.

Domande senza risposta

Tantissime serie tv seminano domande a cui non viene data una risposta nel corso delle stagioni e così è stato anche per Supernatural.

Alcune domande sono state lasciate senza risposta per così tanto tempo, come il destino di Adam, che i fan non erano troppo contenti. Sfortunatamente, anche l'ultima stagione ha commesso quest’errore, poiché c'erano molte cose rimaste in sospeso alla fine.

Finali ingiusti

Questo è stato un problema con cui Supernatural ha sempre convissuto. Diversi simpatici personaggi come Ellen, Jo, Benny e molti altri hanno terminato il loro percorso con un immeritato e tragico epilogo. La stagione 15 ha ripetuto questo errore riportando in vita diversi vecchi volti noti ma non dando loro il lieto fine che meritavano.

Dean è diventato il leader

Nella settima stagione, Sam e Castiel smisero di litigare con Dean ed iniziarano ad ascoltare i suoi ordini anche se non erano d'accordo. Questo ha progressivamente rovinato la loro dinamica, poiché Dean è diventato essenzialmente il loro capo nelle ultime stagioni.

Troppi momenti comici

Supernatural è nata come una serie horror ma secondo alcuni si è concessa troppi momenti comici nelle sue quindi stagioni. All'inizio sembrava una buona cosa, ma alla fine è diventato un errore quando il fattore paura che lo spettacolo una volta suscitava nel pubblico è gradualmente scomparso a favore di battute e sketch.



Quali sono secondo voi altri errori della serie? Fatecelo sapere nei commenti! Scoprite perché Supernatural si è conclusa dopo 15 stagioni e i 5 momenti di Supernatural che non dimenticheremo mai.