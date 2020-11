Supernatural, 7 serie da guardare se lo avete amato

Nel giro di un paio giorni Supernatural giungerà al termine, e i Fratelli Winchester arriveranno alla fine di un viaggio lungo ben 15 stagioni. Tuttavia, questo non significa necessariamente che i fan dello show targato The CW debbano rimanere a corto di grandi avventure.

Come già fatto in passato per show quali Once Upon A Time di ABC o Vikings di History sito TV Guide ha infatti stilato un elenco di possibili alternative per chi ha amato le atmosfere e le storie raccontate nella serie ideata da Eric Kripke.

Così ecco che ci troviamo di fronte alla serie di NBC ispirata al mondo dei Fratelli Grimm (e che con Supernatural ha in comune anche diversi attori/guest star come Mark Pellegrino, Amy Gumenick e Sebastian Roché) Grimm, o anche un'antesignana di rilievo come X-Files (ricordate l'episodio di Supernatural in cui i Fratelli si spacciavano per gli agenti dell'FBI Mulder e Scully?).

Tra gli altri titoli menzionati e che potevamo facilmente immaginare avrebbero fatto la loro comparsa, troviamo anche la serie sci-fi di Fox Fringe, e lo show di SyFy Wynona Earp, mentre più "insospettabili" sono magari The Dresden Files, Person of Interest o Crazyhead.

Ad ogni modo, qui di seguito trovate l'elenco completo degli show suggeriti dal sito.

Grimm

The Dresden Files

Fringe

X-Files

Person of Interest

Wynona Earp

Crazyhead

E voi, quante di queste serie conoscevate già o avevate già visto? Credete possano effettivamente essere una valida alternativa per Supernatural? Fateci sapere nei commenti.