Supernatural: Andrew Dabb parla del ritorno del personaggio di Adam

Dopo il ritorno di Kevin in Supernatural, adesso tocca anche ad Adam riapparire nella storia dei due fratelli cacciatori di demoni. Lo showrunner Andrew Dabb ha parlato dei motivi che sono dietro questa scelta.

Adam Milligan ha fatto la sua comparsa nella quarta stagione dello show, rivelando di essere il loro terzo fratello. Nel corso delle puntate il personaggio rimase imprigionato all'Inferno insieme a Sam, Lucifero e l'arcangelo Michele. Mentre i primi due riuscirono a fuggire dalla gabbia, Adam è ricomparso solo ora, insieme all'arcangelo. Ecco le motivazioni che hanno spinto Andrew Dabb a far ritornare il personaggio: "Adam è un personaggio molto discusso tra i fan di Supernatural, ed è tanto tempo che pensavamo di farlo ritornare. Adesso è il momento giusto, non solo perché è la stagione conclusiva, ma anche perché dovranno fare i conti con Dio, e ogni arcangelo è morto oppure impegnato altrove, quindi l'unico che rimane è Michele. Quindi era il momento di farli tornare entrambi. Penso sia importante sottolineare che non solo Adam è di nuovo con noi e avrà una sua storia, ma lo stesso vale anche per l'arcangelo".

Mentre aspettiamo di conoscere quali saranno i piani dei due personaggi, vi lasciamo con le nostre prime impressioni di Supernatural 15.