Supernatural, Andrew Dabb: 'L'ultimo episodio non deluderà i fan'

A meno di due settimane dalla fine di Supernatural, in molti si domandano come si concluderanno le vicende dei fratelli Winchester. Nonostante le mille incertezze, il produttore esecutivo Andrew Dabb assicura che si tratterà di un episodio "vecchia scuola" e che non deluderà i fan.

Secondo quanto riferito, gran parte delle vicende della serie troveranno una soluzione con l'episodio di domani, Inherit the Earth. il finale ci permetterà invece di dare un ultimo sguardo ai personaggi e a comprendere meglio quello che sarà il loro destino. Dabb ha sottolineato che l'ultimo episodio è stato sostanzialmente diviso in due parti che però si intrecciano perfettamente tra di loro.

"Tutto è piuttosto incentrato sulla mitologia della serie che ci ha accompagnato fin qui", ha detto a Entertainment Weekly il co-showrunner Dabb. "[Il finale]è un episodio vecchia scuola e state certi che non vi deluderà".

La sinossi uffuciale del penultimo episodio invece recita: "Tutto è in gioco mentre la battaglia contro Dio (guest star Rob Benedict) continua. Un volto familiare torna per unirsi alla lotta". La sinossi dell'episodio conclusivo si Supernatural invece recita: "Dopo 15 stagioni, la serie di fantascienza più longeva negli Stati Uniti sta volgendo al termine. Tesoro, è l'ultima corsa per salvare persone e cacciare cose".

In attesa del finale, Misha Collins ha fatto una particolare dichiarazione su Castiel. Riusciremo a rivederlo prima della definitiva fine? Staremo a vedere.