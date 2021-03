Supernatural: Annunciato un libro con foto inedite scattate sul set dello show

Sono passati diversi mesi dalla conclusione di Supernatural, nonostante questo sono ancora numerosi gli appassionati delle vicende di Sam e Dean, che saranno felici di sapere che è in programma un nuovo libro, che mostrerà alcuni dettagli dal dietro le quinte dello show.

In calce alla notizia trovate il tweet condiviso dall'account @WinchesterBros, che annuncia l'arrivo imminente del volume intitolato "Supernatural: 15 Seasons - The Crew Member's Souvenir Book". Il libro sarà pubblicato da Insight Editions e conterrà diverse foto scattate durante le ultime stagioni dello show prodotto da The CW, divise in oltre 300 pagine. L'opera è stata curata da Jerry Wanek, regista e anche designer di diverse produzioni per la televisione e per il cinema, mentre sarà disponibile a partire dal prossimo 6 aprile.

La casa editrice ha fatto sapere inoltre che si tratta di un oggetto a tiratura limitata, perfetto quindi per gli appassionati di Supernatural alla ricerca di gadget dedicati alla serie. Se siete interessati, seguendo il link alla fonte della notizia è possibile preordinare il libro, al costo di 95$, all'incirca 80€. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, nel frattempo vi segnaliamo questa notizia incentrata sulla reunion del cast di Supernatural in occasione delle elezioni americane in Georgia.