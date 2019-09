Supernatural: annunciato il libro di ricette ufficiale della serie

Si avvicina la conclusione delle avventure di Sam e Dean Winchester. Oltre alla conferma che John Winchester non tornerà in Supernatural 15, i fan della longeva serie TV hanno scoperto che verrà pubblicato un libro di cucina dedicato allo show creato da Eric Kripke.

La scoperta è stata fatta dall'utente di Reddit Vio_, che ha trovato l'annuncio in un listino di libri. Ecco la descrizione dell'opera: "Che tu sia un grande chef, un cuoco dilettante o un amante delle cene fuori casa come i fratelli Winchester, il libro Supernatural: The Official Cookbook porta nella vita reale le ricette gustose e piene di sapore presenti nello show. Quando non sono impegnati a salvare l'umanità Dean e Sam si trovano a mangiare in molti ristoranti dell'America. In questo libro di ricette potrete trovare piatti come le famose colazioni di Dean, le insalate di Sam e ovviamente le torte".

Il prezzo si aggirerà sui 30$, più o meno 27€, ma ancora non è stata annunciata la data di pubblicazione. Nel frattempo si avvicina sempre di più la data di uscita della quindicesima stagione, recentemente Jansen Ackles aveva confermato la fine delle riprese della premiere di Supernatural 15. Ricordiamo che la stagione finale andrà in onda il 15 ottobre.