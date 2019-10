Supernatural: l'arresto di Jared Padalecki non influirà sulla produzione

Come saprete, Jared Padalecki è stato arrestato qualche giorno fa per ubriachezza molesta e aggressione, dopo un episodio avvenuto in un locale ad Austin, Texas. I fan hanno difeso l'attore, ma si temeva comunque che la situazione avrebbe portato ad un ritardo nella produzione dell'ultima stagione di Supernatural.

Mentre i rappresentanti di The CW e Warner Bros. hanno preferito non commentare, ma una fonte citata dal magazine TV Line sembra aver dichiarato che la produzione non subirà rallentamenti dopo la circostanza che ha visto Padalecki come protagonista.

L'arresto dell'attore è arrivato in un momento particolare della sua carriera: ci si appresta infatti a chiudere Supernatural dopo 15 stagioni, e non dev'essere facile dire addio al personaggio interpretato per così tanto tempo, come si è visto anche nel video in cui lo stesso Padalecki, insieme ad altri due dei protagonisti, annunciava la chiusura dello show quasi in lacrime.

L'attore inoltre, come rivelato recentemente, sarà il protagonista nel nuovo reboot della storica serie Walker Texas Rangers, attualmente in sviluppo presso The CW. Un brutto episodio insomma, quello che l'ha coinvolto, che ci auguriamo non influisca troppo negativamente sul prosieguo della sua carriera.

Nel frattempo è iniziata l'ultima stagione di Supernatural: sul nostro sito trovate le nostre opinioni e la nostra recensione della 15X01 di Supernatural. Che ne pensate?