Supernatural, arriva il cofanetto della serie completa: ecco la nostalgica anteprima video

Domani 25 maggio è finalmente in arrivo Supernatural: The Complete Series, il cofanetto che conterrà tutte le 15 stagioni della fortunata serie con Jensen Ackles e Jared Padalecki. In vista del debutto, Comicbook.com ha pubblicato in esclusiva un video celebrativo di Supernatural.

Nel filmato, che potete trovare a questo indirizzo, il creatore della serie Eric Kripke, lo showrunner Andrew Dabb e altri addetti ai lavori ricordano con nostalgia i primi tempi sul set. Nella clip viene rivelato che, all'inizio della serie, Kripke ha preso da parte i due attori per spiegargli che avrebbero dovuto impostare il tono per tutto il resto del cast, dato che lo show sarebbe poggiato interamente sulle loro spalle.

Il boxset conterrà tutti i 327 episodi di Supernatural, un libro di 68 pagine ricco di immagini dal set e delle lettere scritte da Eic Kripke e Robert Singer per ringraziare gli spettatori. Inoltre, i vari Blu-ray conterranno ben 164 minuti di contenuti aggiuntivi. Il cofanetto verrà venduto ad un prezzo di 329.99 dollari per la versione DVD e 369.99 dollari per quella in Blu-ray.

"L'emozionante e terrificante viaggio dei fratelli Winchester continua in Supernatural: The Complete Series", si legge nella descrizione dell'edizione home video. "Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles) affrontano di tutto, da demoni a vampiri, fantasmi, angeli e divinità pagane. E con l'aiuto dell'angelo caduto Castiel (Misha Collins), scoprono che ogni minaccia che sconfiggono apre una nuova porta al male."



Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al titolo originale di Supernatural.