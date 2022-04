Supernatural, arriva il prequel sui Winchester: perché Jeffrey Dean Morgan lasciò lo show?

È stato annunciato qualche tempo fa uno show prequel della notissima serie Supernatural, che ripercorrerà il passato dei genitori dei fratelli Winchester. Ma questo fa tornare alla memoria il John dell'amatissimo Jeffrey Dean Morgan, che uscì di scena nella seconda delle 15 stagioni totali. Cosa lo spinse ad abbandonarla?

Una delle grandi certezze cui show recenti come Stranger Things ci hanno abituato è la seguente: sul piccolo schermo, il soprannaturale sta tornando di moda. E quale modo migliore per tornare a celebrarlo, se non ripescare un prequel su Supernatural, vale a dire sulla serie che, il soprannaturale, lo collocava sin nel titolo. Oltre alla trama che trovate nell’articolo linkato, non si sa molto su The Winchesters, tranne che racconterà la storia dei genitori dei due fratelli protagonisti della serie originale. Sappiamo anche chi interpreterà John e Mary in The Winchesters e una cosa è certa: per quanto riguarda il primo, non sarà Jeffrey Dean Morgan.

Non solo perché, ovviamente, sono passati anni da quando interpretò il padre dei fratelli Winchester, lui nel frattempo è invecchiato e la serie invece dovrebbe raccontare il periodo della sua giovinezza. Ma anche perché, in realtà, pur rimasto iconico nella memoria degli spettatori, Jeffrey Dean Morgan rimase nella serie, almeno come presenza fissa, solo fino alla seconda stagione su quindici totali che la composero. Nel secondo blocco di episodi infatti, John viene ucciso dal demone Azazel, salvo poi riapparire saltuariamente, sempre sotto forma di fantasma o di flashback, in alcuni episodi di volta delle successive stagioni.

Il suo era un personaggio difficile, ruvido, generalmente severo e assente con i figli, ma determinante per prepararli alla caccia al soprannaturale con cui avrebbero dovuto fare i conti per tutta la vita. Ma non è questa la ragione del suo addio, anzi: per gli spettatori fu la grande forza trainante per l’inizio di serie. Nonostante lo stuolo di voci che giravano nel 2006, il motivo per cui Morgan lasciò la serie è molto semplice: era fondamentalmente troppo occupato per continuare lo show. La carriera di Morgan all'epoca stava iniziando a decollare e durante il suo periodo in Supernatural, l'attore stava bilanciando i ruoli in altre due serie - Weeds e Grey's Anatomy - oltre a girare diversi film.

Dietro c’erano dunque dei semplici conflitti di programmazione e Morgan deve aver preferito diversificare i ruoli, piuttosto che legarsi a un singolo show. Ma a dimostrazione che dietro l’addio non ci fu alcun astio, Morgan rimane tutt’ora legato ai due protagonisti, che lo chiamano ancora “papà” e si sono fatti fare un tatuaggio coordinato per il matrimonio dell’attore nel 2019. Jeffrey Dean Morgan, nel frattempo, rimane tutt’oggi sulla cresta dell’onda mantenendo il suo ruolo di Negan in The Walking Dead e preparandosi anzi – segno che sopravvivrà al finale di serie – per uno spinoff con Maggie ambientato a New York.