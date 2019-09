Supernatural: è arrivato il primo trailer della stagione finale!

Tra poco meno di un mese Supernatural tornerà con la sua stagione finale, la quindicesima, e nel frattempo The CW ha deciso premiare l'attesa dei fan con il primo spettacolare trailer ufficiale.

Il trailer, che potete visionare come sempre all'interno della notizia, anticipa alcune delle sfide che dovranno affrontare Sam (Jared Padalecki) e Dean (Jensen Ackles): tra la menzionata Donna in Bianco - uno dei primi avversari dei due fratelli nello show - e Pogo il Clown.

Sul profilo Instagram della serie è apparso inoltre un suggestivo poster ufficiale che vi riportiamo in calce.

La stagione finale di Supernatural debutterà su The CW il prossimo 10 ottobre e sarà trasmesso fino alla primavera del 2020, quando andrà in onda l'attesissimo episodio finale. Eric Kripke creatore dello show che al momento è impegnato con la seconda stagione di The Boys, ha dato la sua approvazione per ciò che accadrà finale di serie.

La prima immagine della nuova stagione, le cui riprese della premiere sono terminate ufficialmente a inizio agosto, ha mostrato i due cacciatori del soprannaturale alle prese con un nuovo caso all'interno di una foresta. Guardate l'immagine ufficiale di Sam e Dean pubblicata da Entertainment Weekly.

Che ve ne pare di questo primo trailer? Siete curiosi di vedere come si concluderà lo sto? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.