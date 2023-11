Supernatural, attenzione: la serie tornerà con una nuova stagione?

Sì, avete capito bene: Supernatural potrebbe fare presto ritorno. Per quindici stagioni e 327 episodi, Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno interpretato i fratelli Sam e Dean Winchester nell'amata serie della Warner Bros., che si è conclusa nel 2020. Tuttavia, il fallimento di The Winchesters potrebbe aver spinto nella direzione di un ritorno.

Alla convention 2023 Creation Honolulu, tenutasi dal 17 al 19 novembre 2023, i membri del cast di Supernatural erano presenti per celebrare la serie e rispondere alle domande dei fan. Sebbene fossero presenti molte star della serie, i più importanti sono stati Jared Padalecki e Jensen Ackles, che si sono riuniti sul palco per una lunga sessione di domande e risposte con i fan.

In risposta a una domanda su cosa sia successo dopo il ricongiungimento di Sam e Dean in Paradiso, Padalecki ha rivelato che si sta discutendo di altre avventure di Supernatural. "Ho alcune idee e spero che ora che gli sceneggiatori e gli attori sono tornati al lavoro, ci riuniremo tutti insieme", ha spiegato Padalecki. "Restate sintonizzati", ha aggiunto Ackles. "Ci sono alcune conversazioni in corso su questo argomento".

Non si può negare che Ackles e Padalecki siano stati un po' impegnati dalla fine di Supernatural. Padalecki è attualmente protagonista della serie neo-western Walker della CW, che è una rivisitazione della serie originale di Chuck Norris, Walker Texas Ranger. Oltre a recitare nella serie, Padalecki è anche produttore esecutivo e una delle forze trainanti dello spin-off prequel Walker: Independence, cancellato all'inizio dell'anno dopo una sola stagione.

Anche Ackles si è dato da fare: ha doppiato Batman in una serie di film d'animazione della DC, ha interpretato il ruolo di Soldatino nell'ultima stagione di The Boys e ha recitato nella terza e ultima stagione di Big Sky.

Se Supernatural dovesse tornare con nuovi episodi, una cosa è sicura: che sarà incentrato sulla famiglia. Ci sono molte idee che potrebbero inserirsi perfettamente nel canone di Supernatural, e anche se Sam e Dean dovessero affrontare qualcosa di mai visto prima, sappiamo che, come sempre, saranno in grado di sconfiggerla.